В Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина и подняли триколор

В Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина и подняли на ней российский флаг.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Маразм здесь навсегда пока россия. Оккупанты переименовали Площадь Свободы в Мариуполе на площадь Ленина и подняли над ней свой триколор. Какой символизм – триколор на фоне уничтоженных обгоревших домов на площади Ленина. Сообразил, а как они исправят "Мариуполь" на "Мапрнуполь" в надписях на площади? МраZота – достаточно поганить Мариуполь. Просто перемеименуйте уже в Жданов снова», - написал Андрющенко.