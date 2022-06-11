22 июня в Украину прибудут одни из лучших артиллерийских систем в мире, немецкие Panzerhaubitze

Федеральное правительство Германии 22 июня передаст на вооружение украинской армии одни из лучших артиллерийских систем в мире Panzerhaubitze (PzH) 2000 года.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью «НВ».

Ориентировочно 22 июня Украина должна получить самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, считающиеся одними из лучших артиллерийских систем в мире. Со складов немецкого Бундесвера в Украину поедут семь единиц. Известно, что установки оснащены сложными цифровыми системами управления огнем, поэтому украинским военным придется пройти интенсивные учения по овладению этим оружием в Германии.

Вместе с тем, в конце июля Германия должна поставить 15 самоходных зенитных систем Gepard.

Вторая партия, которая будет состоять из 15 систем, прибудет в конце августа.

Мельник отметил, что Германия направила целый ряд образцов оружия, начиная с первых недель войны, но только после политического давления. Речь идет о легком вооружении: противотанковые комплексы и предназначенные для защиты воздушного пространства (ПЗРК Stinger), мины, гранаты, легкое стрелковое оружие (пулеметы) и вещи, которые на самом деле не являются вооружением: грузовой транспорт, бронированные автомобили. Никакого тяжелого оружия не было куплено и поставлено.

- Если коротко, то из тех 2 млрд, точнее из того 1 млрд, о котором было объявлено, они еще ничего не потратили, по моей информации, чтобы закупить что-нибудь в немецкой промышленности. А она, как вы знаете, готова нам помочь, – добавил он.

Напомним, в октябре Германия поставит в Украину новейшую систему ПВО IRIS-T, которая способна защитить территорию размером примерно с Киев.