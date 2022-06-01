«Решающее время»: Зеленский заявил, что ответ ЕС на заявку Украины о вступлении покажет, есть ли будущее у Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ Европейского Союза на заявку Украины по членству покажет, есть ли будущее у Европы.

Об этом шла речь на брифинге Владимира Зеленского с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве в субботу, 11 июня.

– Сейчас, безусловно, решающее время. Не только для Украины, но и для Европейского Союза, всего европейского континента. Сейчас решается, каким будет будущее объединенной Европы и вообще будет ли. Россия хочет уничтожить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой и слабой. Вся Европа – это цель для России. И Украина только первый этап в этой агрессии, в этих планах, - заявил Зеленский

Именно поэтому, по словам главы государства, «положительный ответ Европейского Союза на украинскую заявку о членстве в ЕС может стать положительным ответом на вопрос — имеет ли вообще будущее европейский проект».

Зеленский подчеркнул, что народ Украины уже внес большой вклад в защиту совместной с Европейским Союзом свободы и ценностей.

– Тысячи украинских жизней отданы за то, чтобы в Украине и всей Европе жить как человек, жить свободно. Во время такой жестокой войны украинцы доказали, что государственные и общественные учреждения остаются устойчивыми. Наши люди абсолютно интегрированы в европейское пространство, - сказал он.

Он также отметил, что опрос, проведенный среди европейского населения, показал, что люди поддерживают Украину во вступлении в ЕС.