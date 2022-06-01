В ГУР заявили, что беларусь проверяет боеготовность для «перехода на военное время»

В республике беларусь проводятся массовые военные тренировки и учения, на которых отрабатывается «переход с мирного на военное время».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечают в разведке, с 7 июня вооруженные силы беларуси проводят занятия по боевой готовности, основной целью которых является «переход с мирного на военное время».

«Занятия проводятся также среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. В рамках указанных сборов отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам», - отмечают в ГУР.

По данным разведки, в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами с аналогичной тематикой. К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления.

Кроме того, информирует ГУР, с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь созданных территориальных войск.

Напомним, что Лукашенко, которого путин хочет втянуть в войну, предположил, что Беларуси придется воевать за Западную Украину.