«Миру нужно четко ставить россию, ее руководство на место»: Президент Зеленский выступил на Азиатском саммите по безопасности

Мир сегодня должен вернуть Россию в пределы ее территории, а не искать с ней понимания, потому что только словами никто не сможет успокоить российское руководство.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает пресс-служба ОП.

- Уже нельзя успокаивать военно-политическое руководство Российской Федерации. Для этого поздно. Говорить с ними ежедневно, внедрять конкретные финансовые, экономические санкции – все это нужно было делать раньше, до полномасштабного вторжения. Сегодня нет «серой» зоны, есть только поддержка. Если вы поддерживаете мир, вы поддерживаете Украину. Если вы поддерживаете конкретную войну, тогда вы находите какое-то постоянное понимание с Российской Федерацией, – отметил Глава государства, отвечая на вопросы участников саммита.

По убеждению Владимира Зеленского, сейчас никакими словами никто не сможет успокоить Россию – это будет только политическая игра со стороны российских властей.

- Я считаю, что сегодня миру нужно четко ставить Российскую Федерацию, ее руководство на место. А их место – на их территории. И там они должны быть, жить и решать, что им делать, – подчеркнул Президент.

Вместе с тем он сделал акцент на том, что Украина не намерена каким-либо образом пересекать границы России.

- Украина находится на своей земле. Далеко зайти Украине – значит зайти на территорию России. Мы этого не хотим. Мы к этому не стремимся. Мы этого не делаем. У нас нет подобных планов. Мы уважаем международное право, суверенитет и территориальную целостность любого государства. Но война на нашей земле. На нашей земле гибнут люди. Поэтому мы оказываем давление на Россию с нашей земли, – заявил Глава государства.

Как отметил Президент, ситуация в Украине должна стать для всего мира примером того, что нужно вводить превентивные санкции и делать другие шаги, чтобы не допустить войны, не дожидаясь начала вооруженного конфликта, когда уже есть сотни тысяч жертв, миллионы беженцев и другие кризисы.