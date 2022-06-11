Зеленский озвучил требования к седьмому пакету санкций для россии: «Он должен быть еще более мощным»

Седьмой пакет антироссийских санкций должен быть еще более жестким и коснуться российских чиновников, банков и компаний.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в субботу, 11 июня, передает пресс-служба ОП.

«Шесть пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления на россию за войну, но война, к сожалению, еще продолжается, а значит, нужен седьмой пакет санкций. Он должен стать еще более мощным. В частности, санкции должны получить все российские чиновники, все российские судьи, работающие на войну, постоянно работающие на репрессии», - сказал Зеленский.

По его словам, ЕС должен заблокировать деятельность всех российских банков без исключения. В первую очередь это касается Газпромбанка – одного из кошельков для оплаты антиевропейской политики россии. Также нужны санкции против всех российских компаний, так или иначе помогающих российскому государству в военной сфере или подавлению демократии, подавлению свободы слова.

«Конечно, ЕС ради своего собственного блага должен работать над полным отказом от российских энергоресурсов. Это фундаментальный вопрос безопасности для всех», – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил за весомую финансовую поддержку Украины со стороны европейских партнеров в эти сложные времена.

Как известно, Евросоюз принял шестой пакет санкций 3 июня . Он, в частности, включает запрет на импорт российской нефти, кроме вступающего в ЕС трубопроводами. Согласовать нефтяное эмбарго страны-члены Евросоюза не могли в течение нескольких недель. Ранее представители ряда стран ЕС, в частности, Германии заявляли, что на данный момент невозможно запретить импорт российского газа, но постепенно зависимость от него будут снижаться.