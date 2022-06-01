В Лисичанске создали военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Лисичанской городской военной администрации.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса Президента.

«Во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: создать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа. Этот Указ вступает в силу со дня обнародования», - говорится в документе.