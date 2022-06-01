В Одессе паре за «неприличное поведение» вручили повестки в военкомат

В Одессе мужчина и женщина прибегли к «непристойному действу» в одном из заведений, за что им выдали повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию. Она определит не только состояние их здоровья после соответствующих общих процедур. Осмотр врачей состоится в связи с получением этими горе – отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Гормональный всплеск в дальнейшем смогут привести к нормальному балансу во время боевых действий», - написал Братчук.

Как оказалось, видео было снято на территории PUBLIC beach&club, расположенного на одесском побережье.

Напомним, несколько дней назад ночью в Одессе в Аркадии произошла потасовка. Участников потасовки установили полицейские, после разговора с которыми мужчины изъявили желание защищать украинскую землю.