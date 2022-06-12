Министерство в Китае впервые возглавила женщина: раньше она была главным переговорщиком по ядерным вопросам

Министром иностранных дел Северной Кореи стала женщина – Чхве Сон Хуэй. Раньше она была главным переговорщиком по ядерным вопросам.

Об этом сообщает CNN.

Ее назначение произошло в период напряженности на Корейском полуострове, поскольку Северная Корея агрессивно наращивает свою программу испытаний оружия вопреки санкциям Организации Объединенных Наций. Только в этом году Северная Корея совершила 17 запусков ракет, в том числе два успешных испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, КНДР готовится провести седьмое ядерное испытание, которое станет первым с 2017 года. Международное агентство по атомной энергии заявило, что ситуация вокруг ядерной программы Пхеньяна «вызывает беспокойство».