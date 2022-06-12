Бывший топ-менеджер российского «Газпромбанка» Волобуев вступил в легион «Свобода Росії»

В подразделение Вооруженных сил Украины легион «Свобода Росії» вступил бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев.

Об этом говорится в телеграмме легиона.

«Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев вступил в легион «Свобода России». Наше дело правое! Путин будет уничтожен! Победа будет за нами! «L» За Россию! За Свободу!», – говорится в сообщении.

Как известно, до марта 2022 уроженец Ахтырки Игорь Волобуев был вице-президентом Газпромбанка, а перед этим много лет руководил пресс-службой Газпрома. Ранее он рассказал свою историю войны , в частности рассказав о том, почему оставил высокую должность в России.