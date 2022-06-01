Лидер КНДР заявил о полной поддержке путина и надеется на «продолжение добрососедских отношений»

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского президента владимира путина с днем россии и заявил о полной поддержке преступных действий его режима.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной государственным информационным агентством КНДР ЦТАК.

«Под вашим руководством русский народ, отважно преодолевая все вызовы и трудности, которые случаются, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ выражает полную поддержку», - обратился Ким Чен Ын к путину.

Кроме того, лидер КНДР надеется на развитие и расширение добрососедских отношений с рф.

Напомним, что глава МИД Латвии, поздравляя россию с национальным праздником, пожелал ей поражения в войне против Украины.