Иран близок к созданию ядерной бомбы, - СМИ

Напряженность вокруг ядерного потенциала Ирана, «вероятно, достигла точки невозврата». Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры, используемые Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для наблюдения за деятельностью на ключевых ядерных объектах страны.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «CNN».

Иран нарастил темпы обогащения урана до уровня, которого не было с момента подписания в 2015 году ядерной сделки. По ней Иран ограничивал этот процесс в обмен на ослабление санкций. Прошлый президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году.

9 июня Иран отключил камеры МАГАТЭ на своих объектах. Такой шаг, считает глава организации Рафаэль Гросси, может нанести «смертельный удар» по переговорам, направленным на возобновление соглашения.

Ссылаясь на аналитиков, CNN пишет, что Тегеран, возможно, уже получил материал для создания ядерной бомбы. Иран также начал установку усовершенствованных центрифуг на подземном обогатительном заводе.

Ускорение ядерной программы страны происходит на фоне роста напряженности в отношениях между Ираном и США. Переговоры вокруг ядерной сделки зашли в тупик из-за растущего давления со стороны Тегерана: там хотят, чтобы США исключили Корпус стражей исламской революции (КСИР) – элитное подразделение иранской армии из списка террористических организаций. Трамп включил КСИР в этот список в последние недели своего пребывания на посту. Это решение его критики назвали «ядовитой пилюлей» и обвинили его в том, что он вставляет палки в колеса будущих переговоров о восстановлении соглашения.