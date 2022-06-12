Глава МИД Чехии заявил, что путину все равно, как россию воспринимают на Западе, а потому предложения Макрона неуместны

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отверг заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что россию во главе с владимиром путиным нельзя унижать.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает «ЭП».

- россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, путину все равно, как россия воспринимается на Западе, — сказал министр.

Липовский добавил, что поставки оружия в Украину поддерживают безопасность Чехии в отношении экспансионистских намерений россии.

– Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине, – сказал министр.

Он добавил, что более крупные и хорошо оснащенные страны ЕС, такие как Германия, могли бы быть активнее в поставках оружия Украине.

Как сообщалось, Макрон заявил, что очень важно не унижать россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение – хотя и отметил, что считает решение путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.

В МИД Украины ответили, что призывы не допустить унижения россии могут только унизить Францию или любую другую страну, призывающую к этому.