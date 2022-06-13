Шольц, Макрон и премьер-министр Италии планируют посетить Киев, - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги планируют посетить Киев перед саммитом «Большой семерки» в конце июня.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

По информации издания, Париж и Берлин ведут переговоры о совместном визите в Киев. Макрон хотел ехать только после парламентских выборов во Франции (состоятся в два тура 12 и 19 июня). Источники Bild отметили, что привлечь в качестве третьей стороны главу правительства Италии было идеей Франции.

«Шольц, Макрон и Драги хотят продемонстрировать знак европейского единства своей поездкой», - пишет немецкий таблоид.

В то же время представитель немецкого правительства не стал подтверждать эту информацию Reuters. Отказались подтвердить журналистам и в Елисейском дворце, а итальянское правительство пока не предоставило ответ на запрос.