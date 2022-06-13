Новый посол Украины начал работу в Польше

Новый посол Украины в Польше Василий Зварич начал свою дипломатическую миссию в Варшаве.

Об этом он сообщил накануне в Facebook .

«Привет из Польши! Мы прибыли решительно работать 24/7 для укрепления украино-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе обязательно победим! Спасибо за солидарность и поддержку Украины», - написал Зварич.

Как известно, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил на эту должность Василия Зварича. Соответствующие указы №№43/2022 и 44/2022 от 8 февраля были опубликованы на сайте главы государства.