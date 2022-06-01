путин уволил коллаборантку Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Президент российской федерации владимир путин уволил Наталию Поклонскую с поста заместителя главы Россотрудничества. Указ вступает в силу с 13 июня.

Об этом говорится в соответствующем документе, который обнародовали СМИ.

«Уволить Поклонскую Наталию Владимировну с должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, проживающих за рубежом соотечественников и международного гуманитарного сотрудничества», - говорится в указе.

В свою очередь Поклонская подтвердила свое увольнение и отметила, что она займет другую должность.

«Президент российской федерации владимир путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!» - написала бывшая прокурор временно оккупированного Крыма.

Напомним, Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения. Ей вменяют часть 4 статьи 28, часть 1 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или же захват государственной власти), часть 4 статьи 28, часть 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), часть 1 статьи 111 (государственная измена), часть 1 статьи 255 (создание преступного сообщества или преступной организации, а также руководство и участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас она находится под санкциями в Украине, ЕС, США, Канаде и Японии.

Также сообщадось, что президент РФ Путин отправил Поклонскую послом в африканскую страну указом от 13 октября. Наталья Поклонская - бывший украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупантов в 2014 году, стала «прокурором» полуострова, а позже была выбрана в Госдуму РФ.

В свою очередь в МИД Украины отреагировали на назначение находящейся в розыске Поклонской послом РФ в Кабо-Верде, заявив, что «спрятаться не получится даже в Африке».

Позже сообщалось, что она «по личным обстоятельствам» не будет вступать в должность.