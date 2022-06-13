В Украине запретили вывоз угля, мазута и газа

Кабинет министров запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.
Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня.
Правительство внесло изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.
Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.
Такое решение было принято в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины и введением в Украине военного положения.
Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на:
- жидкое топливо (мазут);
- уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);
- природный газ украинского происхождения.