В Украине запретили вывоз угля, мазута и газа

Кабинет министров запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.

Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня.

Правительство внесло изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.

Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.

Такое решение было принято в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины и введением в Украине военного положения.

Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на: