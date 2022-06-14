Премьер-министр Грузии заявил, что именно его страна больше заслужила статус кандидата в члены ЕС, чем Украина

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что его страна больше заслужила статус кандидата в члены в Европейский Союз, чем Украина и Молдова.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает Грузия Online.

- Если кому-то и полагается (дать статус кандидата в ЕС, – ред.), то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, – сказал он.

Гарибашвили считает, что его страна заслужила статус кандидата «30-летней борьбой на пути строительства демократии» и «реформами последних девяти лет».

На заявление Гарибашвили отреагировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он написал в Twitter, что Украина не записывалась в очередь насмерть от российских ракет и платит страшную цену за европейский выбор.

«Никто не записывается в очередь насмерть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией. ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию, потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство? – написал Подоляк.

Как известно, Грузия отказалась вводить санкции против России после широкомасштабного вторжения в Украину. Более того, по словам главы фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, грузинское правительство продолжает оказывать россии услуги по обходу международных санкций.