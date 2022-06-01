Лидер Китая подписал директиву о «спецоперации» своих войск – предполагают, что это касается Тайваня

Лидер Китая Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил страны. Документ вызывает беспокойство, поскольку может свидетельствовать о планах Китая начать вторжение на Тайвань под предлогом «специальной операции».

Об этом сообщает Radio Free Asia, передает Hromadske.

Директивная вступает в силу 15 июня. Государственное медиа Xinhua указывает, что документ будет содержать 59 статей, которые станут юридической основой «для военных операций, не являющихся войной». Полный текст директивы не публикуется.

«Распоряжение имеет целью защитить жизнь и собственность людей, защитить национальный суверенитет, безопасности и интересы, мир во всем мире и региональную стабильность», — говорится в сообщении.

Скрывание текста документа вызывает обеспокоенность, что эта директива может стать юридической основой для вторжения на Тайвань. Журналисты указывают, что информация о подписанном документе появилась после заявления президента Владимира Зеленского, призвавшего предотвратить насилие со стороны Китая против Тайваня.

Справка

Коммунистическая Китайская Народная Республика (Китай) контролирует материковую часть страны и два административных района — Гонконг и Макао. А демократическая Китайская Республика, известная как Тайвань, признает себя независимой от Китая. Свою столицу и администрацию на Тайване основали в 1949 году, когда Коммунистическая партия взяла под контроль материковую часть, а оппозиционные силы отступили на Тайвань и основали там свою власть.

В рамках политики «Единого Китая» США придерживаются позиции, согласно которой Тайвань является частью КНР, но никогда официально не признавал претензии Пекина на самоуправляющийся остров Тайвань с населением в 23 миллиона человек. США предоставляют Тайваню оборонительное оружие, но сохраняют двусмысленность в вопросе, будет ли вмешиваться американская армия в случае нападения Китая.

В то же время 23 мая президент США Джо Байден заявил, что его страна готова вмешаться «военным способом», если Китай вторгнется в Тайвань. А в Китае заявили, что «без колебаний начнут войну», если Тайвань объявит о независимости.