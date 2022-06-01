Глава Пентагона заявил, что США работают над тем, чтобы Украина получила больше помощи и как можно скорее

США работают над тем, чтобы Украина получила больше помощи и как можно скорее.

Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Во время визита в Таиланд Министр обороны США Ллойд Остин затронул тему следующей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, во время которой будут активизированы совместные усилия на выполнение приоритетных требований Украины по обороне ее собственной территории.

- Мы заслушаем непосредственно украинских лидеров во главе с Алексеем Резниковым и поработаем над тем, чтобы активизировать наши совместные усилия по выполнению приоритетных требований Украины относительно обороны ее собственной территории, - отметил Ллойд Остин.

По его словам, продолжится работа над тем, чтобы Украина получила помощь в как можно большем размере и как можно скорее.