В Кабмине согласовали увольнения главы Черновицкой ОВА и директора Госагентства инфраструктурных проектов

Во вторник, 14 июня, Кабинет министров Украины согласовал ряд увольнений.

Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук у себя в Telegram-канале.

Члены правительства согласовали увольнения:

– Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Криворучко Елены Петровны;

– главы Черновицкой областной государственной администрации Осачука Сергея Дмитриевича;

Теперь указ об увольнении должен издать Офис Президента.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Одесской и Черкасской облгосадминистраций.