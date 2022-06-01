В Кабмине согласовали увольнения главы Черновицкой ОВА и директора Госагентства инфраструктурных проектов

Во вторник, 14 июня, Кабинет министров Украины согласовал ряд увольнений.
Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук у себя в Telegram-канале.
Члены правительства согласовали увольнения:
– Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Криворучко Елены Петровны;
– главы Черновицкой областной государственной администрации Осачука Сергея Дмитриевича;
Теперь указ об увольнении должен издать Офис Президента.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Одесской и Черкасской облгосадминистраций.