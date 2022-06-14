Львовский облсовет призвал запретить деятельность УПЦ МП в Украине

Львовский областной совет призывал зконодательно запретить деятельность «Украинской православной церкви Московского Патриархата» в Украине.

Решение было принято во время сессии 14 июня, сообщается на сайте Львовского облсовета.

В заявлении говорится, что в Украине официально действует структурное подразделение Русской православной церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В тексте утверждается, что все годы независимости, особенно с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, УПЦ МП неоднократно явно проявляла свою антиукраинскую и антигосударственную позицию, а служители Московского Патриархата на протяжении последних лет нарушали принципы суверенитета Украинского государства.

«Под прикрытием руководства УПЦ МП происходила аннексия Автономной Республики Крым, а на Донбассе, в культовых сооружениях УПЦ МП, прятались российские вооруженные боевики и диверсионно-разведывательные группы, которые захватывали наши территории и убивали украинцев. Нередки факты, когда священники Украинской православной церкви Московского патриархата отказывались отпевать погибших в зоне проведения АТО/ООС украинских военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины, сами же служители УПЦ МП регулярно публично называют действия наших воинов по защите Украины от агрессора, говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении указывается, что после аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей российская федерация регулярно привлекала Украинскую православную церковь Московского патриархата к дискредитации украинских властей на международной арене, нагнетанию межконфессионального напряжения и противодействию утверждению автокефалии украинского.

Также депутаты подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года руководство «УПЦ МП» уклоняется публично высказываться на темы, связанные с войной, а их риторика в отношении российского президента, российской церкви и её руководителя неизменно умеренна.

«Во время служб священнослужители продолжают навязывать прихожанам нарративы агрессора и вспоминать предстоятеля РПЦ, который не то, что не осудил российское вторжение в Украину, но и дальше поддерживает Путинский режим и благословляет вооруженные силы РФ на физическое уничтожение украинцев», – говорится в заявлении.

В тексте говорится, что несмотря на изменения в Устав об управлении «УПЦ МП», принятые на Соборе «УПЦ МП» 27 мая 2022 года, эта церковь и дальше полностью соединена с РПЦ юридически. В Константинополе существование «УПЦ МП» как отдельной полноправной церкви не признают и официально отмечают, что архиереи «УПЦ МП» сегодня числятся «епископами Русской церкви, проживающими в Украине».

«Эти и другие факты свидетельствуют о том, что деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата подрывает территориальную целостность, соборность и государственность Украины, направленная на поддержание геноцида украинского народа и несет прямую угрозу жизни, здоровью, безопасности, чести и достоинству украинцев», – говорится в заявлении.

В связи с этим, депутаты Львовского областного совета считают недопустимым дальнейшее существование и деятельность «УПЦ МП» в Украине и призывают государство «законодательно запретить деятельность Украинской православной церкви как структурного подразделения Русской православной церкви (РПЦ) и религиозных организаций, которые являются частью РПЦ за проведение коллаборационной и информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором – российской федерацией».