Украинцы – не террористы: Зеленский заявил, что Украина не будет обстреливать гражданские кварталы в россии

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы российской федерации.

Об этом шла речь во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании.

У Зеленского спросили, будет ли Украина обстреливать территорию россии, если на это согласится Запад.

– Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство, – заявил Зеленский.

Президент пояснил, что в Украине есть места, где сосредоточены украинские защитники на расстоянии более 100 км от российских оккупантов.

Поэтому, по словам Зеленского, Украине нужно соответствующее оружие, которое бы доставало до захватчиков на такую дистанцию.

- Мы не можем просто отдавать людей... Я очень хочу, чтобы они воевали и вернулись домой. Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию. Оружие, работающее на такое расстояние. Мы работаем на оккупированной нашей земле, а не на территории российского государства, – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не пришлет Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.