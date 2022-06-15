«Родился в рубашке»: В Карпатских горах мужчина выжил после падения с 80 метров

В Карпатах житель Закарпатья при походе в горы упал с высоты 80 метров и выжил. Его смогли обнаружить спасатели.

Об этом пишет ГСЧС Украины в своем Facebook.

Можем уверенно утверждать, что тридцатилетний житель пгт Ясиня Раховского района родился в рубашке. Сорвавшись со снежного карниза, он летел 80 метров в горную бездну и остался жив, приземлившись... Вчера в чрезвычайники Закарпатья поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на полонине Драгобрат близ горы Близница нуждается в помощи местный житель. На помощь на спецавтомобилях поспешили специалисты горных поисково-спасательных отделений Ясиня и с. Квасы», - говорится в сообщении.

Мужчину нашли около 5 вечера, оказали ему помощь и доставили в больницу в Ясине.