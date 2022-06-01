«Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие», - Зеленский

Украина продолжает повторять партнерам, что нашей стране нужно современное противоракетное оружие, чтобы защитить население от ракетных ударов со стороны российской федерации, которые продолжают ежедневно уносить жизни украинцев.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

«Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и сейчас – самая большая в Европе потребность в таком оружии. Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали еще задолго до полномасштабного вторжения», – говорится в обращении.

Он добавил, что продолжаются переговоры по поводу поставок противотиркетных систем: