Дания и Канада разрешили спор за остров в Арктике, который длился 50 лет и получил название «война виски»

Дания и Канада договорились о том, что разделят остров Тартипалук (Ганс) в Арктике поровну и создадут между собой сухопутную границу. Спор между странами касательно суверенитета острова длился более 50 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

По информации агентства, о достигнутой договоренности рассказал во время своего выступления глава МИД Дании Еппе Кофод. Он подчеркнул, что вместе с Канадой его страна продемонстрировала пример того, что любые вопросы можно решить дипломатическим путем.

- Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартипалука более 50 лет. После активизации переговоров за последние несколько лет мы достигли решения. Это необходимо в то время, когда уважение к основанному на правилах международному порядку испытывает давление. Мы дали четкий сигнал, что пограничные споры можно разрешить прагматичным и мирным путем, когда все стороны остаются в выигрыше, – сказал Кофод.

По словам министра, теперь между Канадой и Данией появится сухопутная граница. Ее линия будет проходить по ущелью, разделяющему остров Ганса, площадью 1,3 квадратных километра, практически пополам. Таким образом, у Канады появилась сухопутная граница с ЕС.

Многолетний спор за остров Тартипалук получил в мире шутливое название «война виски». Несмотря на то, что на нем никто не живет, а вокруг нет никаких полезных ископаемых, правительства обеих стран периодически выдвигали по отношению к острову свои территориальные претензии. И канадцы, и датчане время от времени отправляли на Тартипалук военные и исследовательские миссии, которые устанавливали свои национальные флаги и оставляли для будущих поколений бутылку спиртного напитка (канадского виски или датского шнапса).