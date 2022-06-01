На Западе рассматривают три основных сценария дальнейшего развития войны в Украине, – CNN

Чиновники и аналитики в странах Запада рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война россии против Украины.
Об этом идет речь в материале CNN, сообщает ЭП.
Первый из возможных сценариев – что россия сможет постепенно захватывать новые и новые территории в Луганской и Донецкой областях.
Второй сценарий - если ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами, с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.
Третий сценарий, считающий наименее вероятным – что россия скорректирует свои цели, заявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.
Если же россии удастся закрепиться на захваченных территориях, в США опасаются, что путин начнет использовать эту территорию как плацдарм для дальнейшего наступления в глубь Украины.
Чиновники на Западе по своей информации считают, что россия в войне за Донбасс – в более выгодных условиях за счет количественного превосходства сил. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава. россия могла потерять до трети своих наземных сил (не уточняется, речь идет о Северодонецком направлении или шире). россии будет непросто достичь серьезных достижений без полной мобилизации, а это путин считает опасным для себя шагом.
- Думаю, скоро наступит момент, когда либо одна, либо другая сторона будет иметь успех. Либо россия дойдет до Славянска и Краматорска, либо украинцы их там остановят. А если украинцы смогут держать там оборону с таким соотношением сил – это важно, – комментирует высокопоставленный собеседник с НАТО.