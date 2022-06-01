На Западе рассматривают три основных сценария дальнейшего развития войны в Украине, – CNN

Чиновники и аналитики в странах Запада рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война россии против Украины.

Об этом идет речь в материале CNN, сообщает ЭП.

Первый из возможных сценариев – что россия сможет постепенно захватывать новые и новые территории в Луганской и Донецкой областях.

Второй сценарий - если ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами, с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.

Третий сценарий, считающий наименее вероятным – что россия скорректирует свои цели, заявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.

Если же россии удастся закрепиться на захваченных территориях, в США опасаются, что путин начнет использовать эту территорию как плацдарм для дальнейшего наступления в глубь Украины.

Чиновники на Западе по своей информации считают, что россия в войне за Донбасс – в более выгодных условиях за счет количественного превосходства сил. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава. россия могла потерять до трети своих наземных сил (не уточняется, речь идет о Северодонецком направлении или шире). россии будет непросто достичь серьезных достижений без полной мобилизации, а это путин считает опасным для себя шагом.