США выделят Украине военную помощь на $1 миллиард – на артиллерию, ракеты и боеприпасы

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщили в Белом доме.

- Сегодня я говорил с Президентом Зеленским, чтобы обсудить жестокую и продолжающуюся войну россии против Украины. Я подтвердил свою приверженность тому, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину, защищающую свою демократию и поддерживающую суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии, - сказал Байден.

В 1 миллиард долларов входят дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, которые «необходимы украинцам для поддержки своих оборонительных операций на Донбассе».

- Мы также обсудили усилия госсекретаря Остина сегодня в Брюсселе по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил, - отметил Байден.

Кроме того, Байден объявил о дополнительном выделении гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов США, чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем выдачи питьевой воды, критически важных предметов медицинского назначения и медицинской помощи, продуктов питания, жилья и денег для семей для покупки предметов первой необходимости.