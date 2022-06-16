Украина получит от Словакии пять вертолетов и боеприпасы для «Градов»

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16.06.2022 14:47

Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО «Град».

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослава Надя в Twitter.

Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. По словам министра, техника уже находятся на вооружении украинских защитников.

Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня «Град»

«Весь демократический мир помогает Украине защищаться от российской агрессии», - написал Надь.

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