Украина получит от Словакии пять вертолетов и боеприпасы для «Градов»

Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО «Град».

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослава Надя в Twitter.

Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. По словам министра, техника уже находятся на вооружении украинских защитников.

Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня «Град»