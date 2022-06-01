Суд запретил деятельность пророссийской «Партии Шария»

Восьмой апелляционный суд Львова запретил «Партию Шария».

Об этом сообщает движение «Чесно».

Это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию, и она наконец-то стала результативной. Впервые СБУ потребовала запретить Партию Шария в Окружном административном суде Киева год назад.

Имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

- О доводах Министерства юстиции и СБУ по поводу запрета партии нам ничего не известно – журналистов не допустили на заседание, хотя вчера председательствующая по другому делу позволила нам присутствовать. О запрете партии мы узнали со слов представителя суда, просто вышедшего сообщить о результате рассмотрения. По словам представительницы Минюста, представители партии должны были присутствовать на заседании по видеосвязи, но так и не появились, - сообщил аналитик «Чесно» Игорь Фещенко.

Таким образом, «Партия Шария» – это уже 9 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке. Что касается ее формального лидера Анатолия Шария, 16 февраля 2021 года СБУ объявила ему подозрение по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. 4 мая 2022 года правоохранительные органы Испании задержали Шария, а уже 5 мая местный суд отпустил пророссийского блогера под подписку о невыезде. Генпрокурор Ирина Венедиктова предполагает, что экстрадиционный арест и выдача Шария Украине может затянуться на год.

Кроме этого, суд также запретил партию «Левая оппозиция», появившуюся в 2015 году после ликвидации КПУ. В то же время рассмотрение запрета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», которое тоже происходило сегодня, суд перенес на 20 июня.