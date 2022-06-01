В Южноукраинске горсовет опять объявил «импичмент» мэру – это третий случай за 11 лет

Во время сессии Южноукраинского городского совета 16 июня депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Валерия Онуфриенко и досрочно прекратили его полномочия.

Об этом сообщает издание «Южка News».

Проект решения о досрочном прекращении полномочий Онуфриенко был обнародован на официальном сайте Южноукраинска 25 апреля. На сессии депутаты рассмотрели его первым. Тайному голосованию предшествовали выступления депутатов Елены Петрины и Александра Миронюка.

Депутаты заполняли бюллетени в закрытой кабинке, после чего опускали их в запечатанный ящик. После подсчета глава комиссии Олег Коноплянников объявил результаты тайного голосования: «за» – 28, «против» – 1, недействительных бюллетеней – 1. Всего участвовали в голосовании 30 депутатов.

«Валерий Онуфриенко поблагодарил депутатов за такое решение и вышел из зала. Его полномочия, как городского головы, прекращаются с сегодняшнего дня», - отмечает издание.

Согласно закону, обязанности мэра Южноукраинска будет временно исполнять секретарь городского совета Александр Акуленко. Он, как и Онуфриенко, представляет партию «Слуга народа».

Напомним, что Онуфриенко обвиняли в том, что он незаконно уволил начальника отдела правовой помощи мэрии Сергея Миськива. Также якобы Онуфриенко избил женщину – свою заместительницу Марию Дроздову. Инцидент произошел 3 марта в помещении исполкома. Пострадавшая написала заявление в полицию, открыто уголовное производство. Также якобы из-за этого случая городского голову лишили права носить оружие, которое ему было выдано на время военного положения.

В 2018 году депутаты Южноукраинского городского совета отправили в отставку прошлого мэра Виктора Пароконного. В 2019 году суд восстановил в должности Пароконного.

В сентябре 2011 года сотрудники СБУ составили протокол о коррупции на тогдашнего мэра Южноукраинска Андрея Стулина. При этом Южноукраинский городской суд в лице судьи Франчук признал виновным экс-мэра Андрея Стулина в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на две тысячи гривен. Это стоило Стулину поста мэра, его также отстранил городской совет. Вместо Стулина временным мэром стал «регионал» Евгений Квасневский, который в 2012 году выиграл выборы, а в 2014 году подал в отставку.