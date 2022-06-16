Германия, Италия и Франция выступают за то, чтобы Украина стала кандидатом в ЕС

Лидеры Франции, Германии и Италии поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на AFP.

«После встречи с Владимиром Зеленским в президентском дворце в четверг главы государств Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за «немедленный» статус кандидата на членство в ЕС для Украины», - говорится в сообщении.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия ратует за статус кандидата для Украины и Молдовы.

- Украина является частью европейской семьи, - сказал Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает этот шаг.

- В любом случае, мы поддерживаем статус Украины присоединения к Европейскому Союзу, – заявил Макрон.

Он добавил, что этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Западных Балканах.