Еврокомиссия официально рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза

Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза.

Об этом объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

– Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата, - сказала фон дер Ляйен.

В то же время фон дер Ляйен заявила, что Украине необходимо провести реформы в сфере правоохранительной системы и антикоррупционного законодательства. Кроме того, фон дер Ляйен вспомнила закон о деолигархизации и о том, что Украина должна принять рекомендации Венецианской комиссии в сфере прав меньшинств.

Также глава Еврокомиссии заявила о решении предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдавии. Грузия такой рекомендации не получила.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Напомним, что лидеры ключевых государств ЕС приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата без дополнительных условий, но затем выдвигать условия реформ на всех последующих этапах - таких условий может быть около 30.