Евровидение-2023 будут проводить не в Украине

Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Об этом говорится на сайте организации.

«EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве.

При этом в EBU отметили, что хотели бы чтобы победа Украины отразилась на конкурсе следующего года:

«Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами», – отметили в Европейском вещательном союзе.

Напомним, что ранее в министерстве культуры и информационной политики заявили, что Украина приступила к подготовке к проведению «Евровидения». 10 июня правительство создало Организационный комитет по подготовке и проведению песенного конкурса в Украине в 2023 году.

Также напомним, как лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион свою розовую панамку, где выступал в Турине, а также статуэтку победителей песенного конкурса «Евровидение». Благодаря этому на нужды ВСУ отправили 1,2 миллиона долларов.