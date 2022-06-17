Китай спустил на воду свой современный авианосец – его «прототип» 34 года назад начинали строить в Николаеве

Китай с шанхайской верфи Jiangnan Shipyard 17 июня спустил на воду свой третий и самый современный авианосец Тип 003, который получил название «Фуцзянь».

Об этом сообщает «Лига.net».

Это первый спроектированный и построенный в КНР авианосец с электромагнитной катапультой для запуска самолетов (на «Ляонине» и «Шаньдуне» использовались трамплины). Такая система запуска позволяет подниматься в воздух быстрее и с большим количеством топлива и боеприпасов. Самый современный авианосец КНР, однако, не оснащен атомной силовой установкой. Его характеристики засекречены, но, как полагают эксперты, там стоит обычная паровая установка.

Название 320-метровый корабль полным водоизмещением свыше 80 тысяч тонн получил от названия ближайшей к Тайваню провинции. Теперь «Фуцзяню», который пока не полностью оснащен, предстоят швартовные и навигационные испытания. К активной эксплуатации корабль вряд ли будет готов до 2024 года, считала разведка США.

Проект авианосца тип 003, вероятно, был во многом основан на проекте недостроенного советского тяжёлого атомного авианесущего крейсера «Ульяновск», который в 1988-1992 году строили в Николаеве на «Черноморском судостроительном заводе».

Напомним, что другой китайский авианосец «Ляонин» («Варяг») построили в Николаеве (на 70%).