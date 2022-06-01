Кабмин ввел визовый режим с россией

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Кабмин поддержал предложение президента Владимира Зеленского и вводит с 1 июля визовый режим для российских граждан.

Соответствующее решение принято на заседании в пятницу, 17 июня.

«Окончательно разрываем связи с россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства Правительство во исполнение поручения Президента Украины только приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме», - написал Шмигаль.

По его словам, с 1 июля этого года, когда решение вступит в законную силу, россияне не смогут попасть в Украину без получения визы.