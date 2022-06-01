Борис Джонсон второй раз с начала войны прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, приехал в Киев.

Об этом сообщил в Twitter журналист The Times Стивен Суинфорд.

По словам журналиста, Джонсон общается с Зеленским. Прибыл в Киев он утром.

Стоит отметить, что официальной информации о визите премьер-министра Великобритании в Украину не было.

Обновлено. О визите Джонсона сообщил Владимир Зеленский, опубликовав видео и фото со встречи с премьер-министром Британии.

«Это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России на нашу землю. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины. Благодарен за мощную поддержку!» - написал Зеленский.

В то же время, как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, во время встречи с Джонсон обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного Украине ущерба.

Как известно, Борис Джонсон не так давно уже посещал Украину. В апреле он приехал в Киев. Вместе с Президентом Зеленским они прошлись по Киеву.

Напомним, 16 июня в Украину с визитом приезжали Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и Президент Румынии Клаус Йоханнис.