«Считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства»: В Минкульте хотят оспорить решение о проведении Евровидения не в Украине

В Министерстве культуры Украины не согласны с решением о проведении Евровидения-2023 не в Украине, и требуют дополнительных переговоров.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко у себя на странице в Facebook.

Как известно, Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Ткаченко заявил, что Украина честно выиграла Евровидение и вовремя выполнила все взятые на себя обязательства.

«Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов. Но считает, что у него есть все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение - 2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса», - написал Ткаченко.

Он отметил, что проведение Евровидения в Украине – это сигнал мира о том, что он поддерживает Украину. Поэтому в Минкульте будут требовать проведения дополнительных переговоров.

«Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейский языковой союз. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения – 2023 в Украине», - добавил Александр Ткаченко.

Напомним, что ранее в министерстве культуры и информационной политики заявили, что Украина приступила к подготовке к проведению «Евровидения». 10 июня правительство создало Организационный комитет по подготовке и проведению песенного конкурса в Украине в 2023 году.

Также напомним, как лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион свою розовую панамку, где выступал в Турине, а также статуэтку победителей песенного конкурса «Евровидение». Благодаря этому на нужды ВСУ отправили 1,2 миллиона долларов.