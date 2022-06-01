Украина сделала все возможное, чтобы попасть в ЕС, а рф сама разорвала связи с украинцами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сделала все, чтобы стать кандидатом в Евросоюз. А рф, по мнению Зеленского, сделала все, чтобы разорвать связи с Украиной.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Теперь мы за один шаг до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом. Есть положительное заключение Еврокомиссии по кандидатству для Украины. И это историческое достижение всех, кто работает на наше государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным – решение Европейского совета, то есть лидеров стран ЕС… Наше сближение с Европейским Союзом – это не только для нас позитив. Это самый большой вклад в будущее Европы за многие годы.

- И я хочу подчеркнуть, что евроинтеграция Украины – это не что-то чисто политическое, не что-то оторванное от жизни обычных людей. Напротив. Чем ближе мы с другими европейскими странами, тем больше возможностей будет у нас, чтобы гарантировать всем украинцам современную и обеспеченную жизнь… Европейскую силу, европейскую самостоятельность и европейское развитие можно представить действительно мощными только с Украиной.