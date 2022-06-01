Токаев при путине заявил, что Казахстан не планирует признавать независимость «квазигосударств» «Л/ДНР»

Казахстан не планирует признавать «независимость» самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».

Об этом в пятницу, 17 июня, на пленарной сессии 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана в присутствии президента рф владимира путина назвал «ДНР» и «ЛНР» «квазигосударственными территориями».

– Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос, - подчеркнул Токаев.

По его словам, Казахстан по этой причине не признает «ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию».

– По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк, - отметил президент, добавив, что дал «откровенный ответ» на вопрос модератора дискуссии, пропагандистки Маргариты Симоньян.

Она спросила, как в Казахстане относятся к «спецоперации» РФ в Украине. Касым-Жомарт Токаев при этом выразил уверенность, что в стране существуют разные точки зрения на войну в Украине, поскольку в Казахстане, по утверждению политика, - развитое гражданское общество.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что союзнические отношения его страны с россией будут продолжаться без нарушений санкционного режима, введенного Западом.