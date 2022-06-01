Польша призывает как можно скорее принять седьмой пакет санкций против рф: «Нужно продолжить давление»

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18.06.2022 09:30

Польское правительство призвало к дополнительным санкциям против россии в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает DW.

«С нашей точки зрения, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление», - сказал Ясина.

Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций сильно ударил по россии, «но мы еще не смогли достаточно ослабить путина и его военную машину».

«Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции», – сказал он.

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