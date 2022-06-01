Арахамия рассказал, когда Украина сможет возобновить переговоры с оккупантами

Глава переговорной группы с Россией по поводу войны, председатель парламентской фракции партии «Слуга Народа» Давид Арахамия рассказал, что Украина может возобновить переговоры с оккупантами с усиленной позиции в конце августа после ряда контратак.

Об этом сообщает «Голос Америки».

По словам Арахамии, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, укрепив свои позиции на фронте, но не уточнив, о чем идет речь, чтобы не узнали россияне.

- Конец августа (когда Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции – ред.). Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах, - заявил Арахамия.

Как известно, Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры об окончании войны не ведутся из-за позиции России, которая продолжает наносить удары по Украине.