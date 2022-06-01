Данилов рассказал, когда могут начаться поставки оружия из США в рамках закона о ленд-лизе: «Тут очень много факторов»

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оружие от США по закону о ленд-лизе начнет поступать в Украину в июле-августа, или в сентябре.

Об этом он заявил в интервью изданию «Лига.net».

По его словам, поставки по ленд-лизу еще не начались, но само принятие этого закона - очень положительное решение для Украины.

«И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения. Это может быть июль-август, может, сентябрь. Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибра почти не осталось», - заявил он.

Напомним, 9 мая Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Также ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 миллиардов долларов.

В частности, в Госдепе заявили, что ленд-лиз не приведет к появлению у Украины «какого-то огромного долга».