Президент Зеленский после Николаева посетил Одессу и провел совещание с местным руководством

После Николаева Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Одесскую область и провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал участников совещания о мероприятиях по обороне региона.

Также говорилось о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесщины. По словам Максима Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира. Участники встречи обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техники. Также речь шла о социальном обеспечении внутриперемещенных лиц, проживающих в Одесской области.

На совещании заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области. Жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры. Также обсудили работу промышленных предприятий области в ходе российской агрессии.

Участники совещания заслушали информацию командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неежпапы относительно ситуации в акватории Черного моря и обеспечения подразделений ВМС.

Глава государства также осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате вражеских ракетных обстрелов. Тогда жертвами стали восемь человек, среди которых трехмесячный младенец. Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановительных работ.