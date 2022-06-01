«Юг мы никому не отдадим»: Президент Зеленский рассказал о своей поездке в Николаевскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, которое записал, возвращаясь с юга Украины, заверил, что «Юг мы никому не отдадим».

Видеообращение Зеленского размещено в его Telegram-канале.

- Возвращаюсь с юга – посетил сегодня наши передовые позиции в Николаевской области, посетил сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками, защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, теробороны. Настроение у них – уверенное, и по глазам видно, что все они не сомневаются в нашей победе. Поблагодарил за службу, за защиту нашего государства. Поблагодарил родителей таких храбрых детей. Действительно очень крепких, - сообщил Глава государства.

– Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским и безопасным, – добавил Зеленский.

Президент напомнил, что и в Николаеве, и в Одессе провел совещания с украинскими военными, со всеми должностными лицами, отвечающими за оборону и обеспечение этих областей.

- Заслушал доклады по разрушениям, которые области понесли от российских ударов. Утраты – значительны. Многие жилые дома разрушены, затронута гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил оказать более системную помощь людям, потерявшим близких. А все разрушенное обязательно восстановим. Нет в России столько ракет, сколько у наших людей желания жить. Предметно прошлись по экономической ситуации, по работе аграрного сектора. Обсудили безопасность наших портов и возможности экспорта нашей агропродукции. Наша позиция четкая и неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, возникшем из-за российской войны – и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы, - сообщил Глава государства.