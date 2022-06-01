Премьер Джонсон предложил план из четырех пунктов, как Запад должен поддержать Украину

Британский премьер-министр Борис Джонсон опубликовал колонку в авторитетном издании The Sunday Times о необходимости долгосрочной поддержки Украины на фоне затяжной войны с Россией.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Представьте на минуту, что мечты Владимира Путина о славной победе сбылись. Допустим, ему позволили бы забрать все те территории, которые сейчас оккупированы российскими войсками. Возможно, никто и пальцем не пошевелит во время этой аннексии захваченных территорий вместе с напуганным населением в состав еще большей России. Это принесло бы нам мир? Это сделало бы мир безопаснее? Вам станет жить поспокойнее? На самом деле, мы все можем сами себе озвучить ответ. Такое недоразумение стало бы величайшей победой для агрессора в Европе со времен Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России "вечное право возвращать" территории, которые когда-либо в прошлом населяли "славяне" - доктрина, оправдывающая захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО. Между тем диктаторы по всему миру почувствовали бы в себе храбрость воплощать свои амбиции грубой силой, и после такого ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности. Разве это то, о чем кто-нибудь в мире может мечтать?».

Джонсон отметил героизм украинских военных, которые остановили наступление российских оккупантов на Киев и сохранили государственность.

Он просит общественность и лидеров западных стран не бояться, что российские войска медленно в агонии выгрызают территории на Донбассе, прежде всего, в периметре вокруг Северодонецка. Британский премьер уверяет, что время не способствует российским оккупантам.

«С огорчением отмечу, что нам нужно готовиться к затяжной войне, так как Путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы все большей силой. Соединенное Королевство и наши друзья должны реагировать, а именно обеспечить Украину необходимыми стратегическими ресурсами, дабы она могла выстоять и в конце концов одержать победу. Время – очень важный фактор. Все зависит от того, способна ли Украина быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории, пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки. Наша задача состоит в том, чтобы время все-таки стало союзником Украины в этой ситуации».

Джонсон уверяет, что Западу даже выгоднее, чтобы Путин продолжал находиться в своих иллюзиях по поводу возможности стереть украинскую армию грубой силой и надеясь, что время не на стороне Украины.

Между тем, западные партнеры Украины должны выполнить четыре пункта для того, чтобы помочь Украине выстоять и перехватить инициативу.

Во-первых, Запад должен обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, снаряжением и обучением военных. Британия планирует обучать около 10 тысяч украинских военных в течение 120 дней, что равно количеству украинцев, прошедших военную обучение за 7 лет перед широкомасштабным вторжением.

Во-вторых, Запад должен помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов финансовой помощью, ведь украинское правительство должно удерживать социальную инфраструктуру, выплачивать заработную плату и пенсии, а также финансировать восстановление разрушенных зданий.

В-третьих, необходимо обеспечить по суше маршруты для экспорта украинского продовольствия, прежде всего зерна, чтобы сохранить поступления в украинскую экономику.

В-четвертых, Британия совместно с союзниками должна разблокировать украинские морские порты и помочь немедленно вывезти 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы, нуждающихся в наименее развитых странах мира. Им грозит голод из-за российской блокады Черноморского побережья Украины, поэтому нужно предоставить соответствующее вооружение Украине и поддерживать дипломатические усилия, в частности, через ООН по созданию безопасного коридора из Одессы.

«Все должно двигаться к единственной цели. Мы должны укрепить наших украинских друзей, чтобы они смогли закончить эту войну на тех условиях, которые озвучил президент Зеленский. Это должно стать нашим определением успешного завершения войны».

Как известно, Борис Джонсон уже дважды с начала полномасштабного вторжения россии в Украину приезжал в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.