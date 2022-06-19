Глава МИД Казахстана в контексте войны россии против Украины призвал к запрету и ликвидации ядерного оружия во всем мире

Ситуация, сложившаяся на территории Украины, заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия.

Об этом в своей статье, опубликованной в казахстанской газете «Литер», написал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передают росСМИ.

«Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — отметил Тлеуберди.

Глава МИД РК напомнил, что 21—23 июня 2022 года в Вене состоится первая встреча государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая, по его словам, станет историческим событием.

«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Тлеуберди.

Он отметил, что Казахстан осознает, что на пути к достижению «этой благородной, но амбициозной цели» стоит множество политических и технических препятствий.

«Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении», — подчеркнул глава казахстанского МИД.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не планирует признавать «независимость» самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».

Примечательно, что Казахстан является страной-членом ОДКБ.