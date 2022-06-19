Молдова ввела запрет на российские новостные программы

Молдова ввела запрет на вещание всех новостных программ россии. Закон о запрете подписан президентом Молдовы Майей Санду.

Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive.

Как отметила Вицу, устанавливается понятие дезинформации, что предполагает жесткие санкции.

- Если факт (дезинформации – ред.) будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет, — сказала Вицу.

По ее словам, ситуация в Украине вынуждает Кишинев принимать жесткие меры.

24 июня закон опубликуют в «Официальном вестнике», после чего он вступит в силу.