Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал экс-президента россии Медведева клоуном

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, ранее бывший дипломатическим советником немецкого канцлера Ангелы Меркель, назвал бывшего президента россии Дмитрия Медведева клоуном.

Об этом со ссылкой на Bild сообщает Liga.net.

- Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух, - заявил Кили Гойсген на международном симпозиуме.

Бывший президент россии Медведев, когда-то считавшийся либеральным политиком, в последнее время стал регулярно делать резкие заявления об Украине и Западе и теперь претендует на звание главного «ястреба» российского режима.

15 июня, например, он заявил, что через два года Украина не будет существовать.

В начале июня он так объяснил свои жесткие заявления: «Меня часто спрашивают, почему мои сообщения в Telegram так резки. Отвечаю – я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все для их исчезновения». Кого Медведев ненавидит, он не сказал.