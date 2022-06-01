Патриотическая футболка не помогла: В Киевской области задержали мужчину, который планировал вступить в ВСУ и перейти на сторону оккупантов

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19.06.2022 20:43

В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В переписке с гражданами России и так называемой «днр» горе-украинец пишет о «геноциде русскоязычных», ненависти к Украине и об ожиданиях русского наступления.

«Во избежание дополнительных проверок предатель даже напял украинскую патриотическую футболку. Не помогло. Теперь свои взгляды дончанин будет пересказывать сотрудникам СБУ», - говорится в сообщении.

Фотофакт