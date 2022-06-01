Патриотическая футболка не помогла: В Киевской области задержали мужчину, который планировал вступить в ВСУ и перейти на сторону оккупантов

В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
В переписке с гражданами России и так называемой «днр» горе-украинец пишет о «геноциде русскоязычных», ненависти к Украине и об ожиданиях русского наступления.
«Во избежание дополнительных проверок предатель даже напял украинскую патриотическую футболку. Не помогло. Теперь свои взгляды дончанин будет пересказывать сотрудникам СБУ», - говорится в сообщении.